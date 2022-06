Matheus Nunes: "Objetivo é cumprir o contrato com o Sporting"

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

Médio do Sporting não se mostrou preocupado com uma eventual transferência, garantindo estar focado nos compromissos da seleção.

O médio Matheus Nunes considerou, esta terça-feira, que a presença na seleção portuguesa, para os quatro primeiros jogos do Grupo A2 da Liga das Nações, se deve à consistência no Sporting, com quem quer cumprir contrato.

"Tento abstrair-me disso [sobre uma eventual transferência]. Hoje em dia temos acesso às redes sociais, jornais e tento apenas estar focado na seleção. É isso que vou fazer enquanto estiver aqui. Estou focado no Sporting, na seleção, como já disse. Tenho contrato com o Sporting e o objetivo é cumprir o contrato com o Sporting. Não penso nisso [em sair]", disse o jogador leonino, em conferência de imprensa.

Matheus Nunes acrescentou que "não adianta estar a pensar numa transferência para uma liga diferente", salientando que o Sporting é um "grande clube".

Por outro lado, o médio aponta a "consistência" evidenciada na temporada 2021/22 para justifica a chamada à seleção A."Acho que ser consistente o ano todo é a palavra-chave. Estou numa grande equipa, se não fosse por eles [jogadores do Sporting] não estaria aqui. Fizemos uma grande temporada e, se não fosse pelo desempenho no clube, de certeza que não estaria aqui", observou.

Noutro sentido, o jogador, de 23 anos, referiu que a condição de suplente na equipa liderada por Fernando Santos "não interessa", destacando a importância de "tentar voltar a vencer" uma prova que os lusos conquistaram em 2019.

Sobre o confronto com a República Checa, agendado para quinta-feira, Matheus Nunes realça que "de certeza, muito difícil", face à "qualidade e organização" do adversário.