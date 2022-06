Matheus Nunes quer títulos e torce o nariz ao Wolverhampton

Vasco Samouco e André Bucho Hoje às 13:07 Facebook

Médio português é alvo prioritário dos "lobos", mas prefere rumar a um clube com maiores ambições.

Mesmo muito empenhado em levar Matheus Nunes para o Molineux, o Wolverhampton tem pela frente uma montanha quase intransponível para consumar a transferência e fortalecer o plantel que estará às ordens de Bruno Lage em 2022/23. Para além de convencer o Sporting a baixar as exigências financeiras que apontam para o valor da cláusula de rescisão (60 milhões de euros), os "lobos" também têm que demover o médio, de 23 anos, das expectativas que tem para os próximos passos da carreira: continuar a lutar pela conquista de títulos é uma prioridade para o internacional português, algo que é muito pouco provável no clube inglês.

Não é surpresa que Matheus Nunes esteja a ser um dos nomes mais badalados do defeso. As últimas duas temporadas catapultaram o futebolista nascido no Brasil para patamares que estão ao alcance de poucos, acumulando curiosos por toda a Europa. Até Pep Guardiola lhe teceu rasgados elogios, fazendo, assim, do Manchester City um possível destino. Para já, contudo, os emblemas mais interessados no médio jogam numa liga mais modesta, algo que não vai de encontro aos planos que o jogador, formado no Ericeirense, tem para os próximos passos da carreira.