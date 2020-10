Matheus Nunes renova com o Sporting até 2025

Nuno Barbosa Hoje às 18:04 Facebook

O médio, de 22 anos, renovou esta terça-feira o contrato com o Sporting até 30 de junho de 2025 e fica blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

"É um orgulho imenso. Trabalhei ao longo da minha vida para chegar a este momento, com a ajuda dos meus pais e da minha avó. Eu nunca desisti. Passei momentos difíceis, como todas as pessoas passam, mas, conforme o tempo passa, sinto que a minha persistência vai valendo a pena", reagiu Matheus Nunes, em declarações ao canal televisivo do Sporting.

No que diz respeito aos méritos da renovação, o médio entendeu partilhá-los com "família, amigos, colegas" e Rúben Amorim, nesta caso "pelas oportunidades" que lhe tem dado no onze habitual.

Matheus Nunes chegou a Alvalade há pouco mais de dois anos para representar os sub-23 e, agora, mostra-se surpreendido com o estatuto de titular na equipa principal: "O meu objetivo sempre foi este, mas nunca pensei que fosse tão rápido. O mister deu-me a oportunidade e graças a Deus estava preparado para a agarrar".

De olhos postos no futuro, o médio luso-brasileiro concluiu: "Vou treinar bem para jogar o máximo e ajudar a equipa a atingir os objetivos e a ganhar títulos. Vou dar tudo pelo clube, pelos adeptos. Se Deus quiser vamos ter um final feliz".