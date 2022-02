Matheus Nunes vale 40 milhões de euros

André Bucho Hoje às 21:30 Facebook

Empresários consideram que elogios de Guardiola não fazem, contudo, aumentar de imediato a cotação do jogador no mercado.

Se a exibição dos leões frente ao Manchester City foi pobre, tal como o resultado (0-5), há que destacar os elogios de Pep Guardiola, treinador dos citizens, a Matheus Nunes: "É dos melhores jogadores do Mundo neste momento". Ainda assim, Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol, e Nuno Correia, empresário na NC Foot, acreditam que as palavras do catalão não se refletem num súbito aumento da cotação do jogador.

Questionados pelo JN sobre o atual valor de mercado do médio, Artur Fernandes aponta para "40 milhões de euros", avaliação idêntica à de Nuno Correia, que considera que o jogador vale "entre 35 a 40 milhões". O Transfermarkt, portal especializado na cotação de jogadores, mostra que o internacional português vale 22 milhões de euros, uma quantia aquém das expectativas do Sporting que renovou contrato com o jogador este ano, até 2026, mantendo a cláusula de rescisão em 60 milhões.