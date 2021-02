Matheus Reis apresentado no Sporting: "É um sonho realizado"

JN Hoje às 18:33 Facebook

Matheus Reis foi apresentado esta terça-feira como reforço do Sporting, numa cerimónia com o presidente Frederico Varandas. O lateral-esquerdo, que também pode jogar como central à esquerda, no sistema de três defesas de Ruben Amorim, chega a Alvalade por empréstimo do Rio Ave até ao final da época e fica com a camisola número 2 dos leões.

"Só há uma palavra para o significado de tudo isto: felicidade. É um sonho realizado. Já conhecia a dimensão do clube, mas chegar aqui e conhecer tudo isto, a estrutura e os funcionários, é incrível. Este clube merece sempre o melhor. Merece as vitórias e alcançar tudo o que almeja. Estou muito feliz, assim como a minha família. No Brasil estão todos muito felizes, assim como a minha esposa e o meu filho, que já tem a camisola do Sporting. Estou muito ansioso para começar a treinar e a participar nos jogos", afirmou Matheus Reis, em declarações aos meios de comunicação do Sporting.

O brasileiro vai lutar por um lugar, entre outros, com Nuno Mendes e Feddal, mas diz-se preparado e motivado para ajudar a equipa. "Estou pronto para alcançar os objetivos e também para enfrentar as dificuldades que vão aparecer pelo caminho. Sei que num clube grande há muita concorrência e isso faz parte. Estou pronto para lutar pelo meu espaço", prometeu.

A terminar, também falou do reencontro com Nuno Santos, de quem foi colega de equipa no Rio Ave. "Estou muito feliz por voltar a jogar com ele. Tivemos êxito juntos. Quando começou o interesse do Sporting em mim, perguntaram-lhe sobre mim. Estávamos sempre a conversar e ele pedia-me para vir para cá. Dizia que a estrutura era muito boa, que ia gostar muito e que podia ajudar. Desde o início que mantivemos o contacto e as coisas boas que ele me disse do clube também ajudaram a vir para cá", concluiu Matheus Reis.