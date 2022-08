Matheus Reis empurra apanha-bolas e leva aviso do árbitro. Francisco J. Marques visa atitude

JN Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante o clássico com o F. C. Porto, o defesa Matheus Reis causou desagrado nas bancadas do Estádio do Dragão depois de uma pequena confusão com um apanha-bolas. Numa tentativa de repor rapidamente a bola em campo, o jogador do Sporting empurrou o jovem e levou uma reprimenda do árbitro.

Veja o momento:

Nas redes sociais, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, criticou a atitude do jogador. "Este comportamento anti-desportivo de Matheus Reis, com a agravante de ser sobre uma criança, vai ser sancionado ou ao Sporting continua a ser permitido?", escreveu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Sporting em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Evanilson, Uribe e Galeno marcaram os golos. Pedro Porro foi expulso depois de defender um remate com a mão em cima da linha de golo.

Com o terceiro triunfo no mesmo número de jogos, a equipa azul e branca lidera à condição o campeonato, com nove pontos, mais três do que Benfica, Boavista, Vitória de Guimarães - todos com menos um jogo - e Arouca, enquanto o Sporting averbou a primeira derrota e é sexto colocado, com quatro.