Matheus Reis renova ainda antes do Natal 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O processo de renovação de Matheus Reis e a SAD está praticamente finalizado e, sabe o JN, deve ser oficializado, brevemente, com um novo acordo até 2026.

O acordo, que prevê a subida de salário, premeia a evolução do jogador, elemento mais utilizado por Ruben Amorim (21 jogos, 1726 minutos). No terceiro ano em Alvalade, Matheus Reis surgiu primeiro na ala esquerda, mas adaptou-se bem ao trio de centrais no esquema do técnico. Possui vínculo até 2025 e deve ampliar a ligação por mais uma época.

O plantel prepara o embate com o Rio Ave, depois de amanhã, em Vila do Conde. O técnico chamou quatro jovens da formação, Martim Marques, Étienne Catena, João Muniz e Francisco Silva, e continuou sem o trio de lesionados: Neto, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança.