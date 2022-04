Matheus renova com arsenalistas até 2027

Susana Silva Hoje às 13:00 Facebook

O S. C. Braga anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o guarda-redes brasileiro Matheus até ao final da época 2027.

"A SC Braga, SAD acertou com o jogador Matheus a extensão do contrato que o vincula a esta sociedade, o qual passa a ser válido até 2027", avançaram os minhotos no site oficial e nas redes sociais.

O clube arsenalista salienta a importância do jogador no plantel: "Com 246 jogos ao serviço dos Gverreiros do Minho, o guarda-redes, de 30 anos, tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o clube bracarense".

Matheus chegou ao Braga em 2014, proveniente do América Mineiro, e é o atleta com mais títulos no futebol da história dos braguistas, com duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga conquistadas.