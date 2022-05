Matheus revela sonho de jogar por Portugal e ser campeão no Braga

Guarda-redes dos arsenalistas tem nacionalidade portuguesa e demonstrou vontade em representar a seleção nacional.

Matheus Magalhães está em Braga desde 2014 e tornou-se numa das principais figuras do clube minhoto, assumindo um papel preponderante na baliza dos arsenalistas. Em entrevista aos canais do clube, não escondeu a vontade de ser campeão nacional pelos guerreiros.

"O ser humano é movido por sonhos. Uma pessoa com sonho, objetivo, vai sempre correr atrás. Creio que podemos realizar esse sonho, aqui em Portugal... creio, espero... vou dar o meu melhor, se um dia for à seleção portuguesa vou abraçar com unhas e dentes. Mas sonho ser campeão da Liga pelo Braga. O projeto do presidente António Salvador está cada vez mais sólido e cada dia que passa vejo o título aproximar-se", começou por dizer.

Matheus acredita que cresceu com o Braga, mas considera haver "muito para evoluir", mantendo-se convicto que "este clube ainda vai ser campeão". "É o sonho dos adeptos e da cidade, que vai concretizar-se em breve", afirmou.