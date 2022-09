Matheus Uribe convocado para a seleção da Colômbia

JN/Agências Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista Matheus Uribe, que representa o campeão nacional FC Porto, integrou na quinta-feira a primeira convocatória do novo selecionador da Colômbia, Néstor Lorenzo, para os encontros particulares com Guatemala e México.

O médio, de 31 anos, foi um dos 26 'eleitos' do técnico argentino para os próximos jogos dos 'cafeteros', aprazados para as madrugadas de 25 e 27 de setembro, em Harrison e Santa Clara, nos estados norte-americanos de Nova Jérsia e Califórnia, respetivamente.

A convocatória da Colômbia inclui outros nomes com passagens anteriores pelo futebol português, como James Rodríguez, Luis Díaz ou Radamel Falcao, que despontaram pelo FC Porto, e Óscar Estupiñán, cuja ligação ao Vitória de Guimarães cessou em 2021/22.

PUB

Néstor Lorenzo substituiu em junho Reinaldo Rueda, que falhou a sétima participação, e terceira seguida, daquele país da América do Sul na fase final do campeonato do mundo, prevista para ocorrer excecionalmente de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Catar.