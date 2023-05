Matheus Uribe já fez os exames médicos e não foge ao Al Saad

JN Hoje às 16:09 Facebook

Em fim de contrato com o F. C. Porto, Matheus Uribe vai mudar-se para os cataris do Al Saad na próxima temporada. O internacional colombiano deverá auferir cerca de 3,5 milhões anuais no seu novo clube.

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos de mercado, revelou que Matheus Uribe já cumpriu os exames médicos necessários para assinar pelo Al Saad no final da temporada.

O médio colombiano, de 32 anos, termina contrato com o F. C. Porto em junho e vai mudar-se para o Catar como jogador livre.

Fabrizio Romano avança ainda que Uribe assinou "um contrato de longa duração" com o Al Saad, que lhe irá pagar cerca de 3,5 milhões de euros por ano em ordenados. O acordo deverá ser válido por três temporadas.

Matheus Uribe chegou ao F. C. Porto em 2019, proveniente dos mexicanos do América. Pelos dragões, conquistou duas Ligas, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

Em quatro temporadas, o médio, um dos jogadores mais utilizados pelo treinador dos portistas, Sérgio Conceição, apontou um total de 15 golos.