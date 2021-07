Hoje às 17:52 Facebook

O médio do F. C. Porto teve uma lesão muscular de grau II e não poderá dar o seu contributo à Colômbia, para o que resta da competição sul-americana.

O jogador, de 30 anos, participou em três de quatro jogos possíveis (Equador, Venezuela e Brasil), mas encerrou a participação na prova e agora está à mercê das "diretrizes do F. C. Porto" no que toca ao processo de reabilitação.

No próximo encontro a seleção colombiana defronta o Uruguai, nos quartos de final.