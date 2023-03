Matheus Uribe na lista de alvos do Flamengo

JN Hoje às 09:20 Facebook

A imprensa brasileira dá conta do interesse do Flamengo, de Vítor Pereira, em contratar Matheus Uribe, que termina contrato com o F. C. Porto em junho deste ano.

De acordo com o sítio "Globo Esporte", Matheus Uribe está na lista de compras do Flamengo. O clube brasileiro, que tem o português Vítor Pereira como treinador, procura um médio para reforçar o plantel e a situação contratual do internacional colombiano favorece as pretensões do "Mengão".

Uribe termina contrato com o F. C. Porto em junho deste ano e o processo de renovação não conheceu desenvolvimentos nos últimos meses, pelo que o cenário de uma eventual saída do Dragão no final da época vai ganhando maior consistência.

O Flamengo é um dos mais sérios pretendentes do médio portista, que esta temporada já leva 37 jogos e três golos com a camisola azul e branca.

Contratado aos mexicanos do América, em 2019, por 9,5 milhões de euros, Matheus Uribe rapidamente se assumiu como um dos indiscutíveis para Sérgio Conceição, sendo uma das principais figuras dos dragões nas últimas temporadas.