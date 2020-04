Matheus Uribe: "O Pepe é um ser humano demasiado humilde"

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do F. C. Porto Matheus Uribe deu uma entrevista ao canal colombiano "Winsports", na qual falou sobre os dragões, o compatriota Luis Díaz e até sobre as entradas mais duras de Pepe nos treinos.

O reforço do F. C. Porto no começo da época 2019/20 abordou, entre outros temas, o atual momento vivido devido à pandemia do Covid-19, a responsabilidade de seguir os passos dos compatriotas James, Falcao, Guarin e Jackson Martínez, que fizeram história no clube, mas foram as declarações sobre a timidez de Diaz e sobre o capitão Pepe que mais sobressaíram.

"O nosso capitão no F. C. Porto é o Pepe e eu digo-lhe que ponha o Luis Díaz a bailar ou a cantar, porque sabemos que ele tem muita vergonha, mas nos relvados é totalmente diferente. Nos dias de jogos, há conferências de imprensa, falam o treinador e um jogador. Sempre que chega esse dia ele fica nervoso, porque pode calhar-lhe a ele", contou Uribe.

Já no que a Pepe diz respeito e à fama de agressividade que o persegue, o médio só teve elogios para o internacional português. "O Pepe é um ser humano demasiado humildade, ele sabe o que significa para o futebol internacional, mas é um jogador e um pessoa humilde. Sempre esteve à disposição de todos os jogadores novos no clube. É uma excelente pessoa. Pode falar-se de qualquer coisa com ele", frisou o jogador dos azuis e brancos, reconhecendo, contudo, que nos treinos o central "pega".

"E o mister gosta disso, pois coloca-nos a treinar com caneleiras até aos joelhos, porque os treinos são nos limites e o Pepe adora isso", completou Matheus Uribe.