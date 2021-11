Matheus Uribe afinal não vai a jogo

Matheus Uribe era para ser a surpresa do onze escolhido por Sérgio Conceição para a visita ao estádio San Siro, casa do AC Milan, a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões, mas o aquecimento não deu sinais positivos e afinal o colombiano não está totalmente recuperado da lesão.

O F. C. Porto parte para este jogo na terceira posição do Grupo B, com quatro pontos e os italianos estão no último lugar, sem qualquer ponto. Ou seja, se os azuis e brancos vencerem garantem, pelo menos, lugar na próxima fase da Liga Europa.

O jogo tem início às 17:45 horas e vai ser dirigido pelo francês Clement Turpin.

F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Taremi e Evanilson Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Marchésin, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martinez, Nanú e Fábio Vieira Indisponíveis: Marcano, Matheus Uribe e Wendell (lesionados)

AC Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Rafael Leão, Brahim Díaz e Saelaemakers; Olivier Giroud Treinador: Stefano Pioli

Suplentes: Mirante; Jungdal, Imrahimovic, Kalulu, Kjaer, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia e Kessié Indisponíveis: Mike Maignan, Plizzari, Florenzi, Ballo-Touré e Junior Messias (lesionados)

O jogo da primeira volta, contra os milaneses, sorriu aos dragões (1-0), fruto do golo de Luis Díaz.