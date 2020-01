Mathieu e Pepe: Dois puros clássicos de aço inoxidável

Arnaldo Martins Hoje às 14:02 Facebook

Num jogo de emoções fortes, de rivalidade quase atávica, dá muito jeito ter jogadores feitos, de fibra e aço inoxidável, que podem acalmar o jogo e transmitir serenidade aos companheiros na hora do aperto.

Ora, o mesmo é falar de Mathieu e Pepe, centrais com provas dadas, que, aos 36 anos, continuam a ter um papel fundamental nas respetivas equipas e serão, seguramente, apostas de Silas e Conceição para o jogo de cartaz da 15.ª jornada, depois de amanhã em Alvalade.

O defesa francês e o internacional português são dois dos "veteranos" de luxo da Liga e, à frente deles, no que diz respeito a jogadores de campo, só Ricardo Costa supera a fasquia, mantendo-se de pedra e cal esta época na defesa do Boavista, aos 38 anos. O recorde da longevidade do campeonato pertence ao guarda-redes Bracali, também do Boavista, que é 11 dias mais velho que Ricardo Costa.