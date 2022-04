Mathieu homenageado em Alvalade: "Foi pena não ter sido campeão"

O ex-jogador do Sporting foi, este domingo, homenageado no Estádio de Alvalade, antes do apito inicial do dérbi com o Benfica.

Jérémy Mathieu passou três épocas em Alvalade e não esquece o tempo que jogou de leão ao peito. O jogador francês voltou a ser aplaudido pelos adeptos do Sporting, clube que considera "uma família" e no qual parece que "jogou a carreira inteira".

"Isto é fenomenal, só foi pena não ter sido campeão. Foram três anos, mas tenho a sensação que fiz toda a carreira aqui. Fica a sensação que dei tudo em campo e fora dele também. O Sporting é como uma família. Como todos os adeptos, queremos a vitória e espero que aconteça isso para terminar com uma grande festa. O Sporting tem uma grande equipa, viu-se no ano passado e neste também. O F. C. Porto tem uma grande equipa e há uma boa luta entre os dois. Este jogo [diante do Benfica] é muito importante para o Sporting", disse o ex-central em declarações à Sport TV+.

Quando questionado sobre o melhor momento que passou com a camisola verde e branca, Mathieu não teve dúvidas: "Há muitos, mas guardo sempre a final da Taça contra o F. C. Porto. Foi uma final espetacular para todos. Para mim também", recordou.

Mathieu chegou ao Sporting em 2017/18, depois de ter passado por clubes como Valência e Barcelona. De leão ao peito, disputou 106 jogos e marcou nove golos.