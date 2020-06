JN Hoje às 22:06 Facebook

O departamento médico do Sporting divulgou, esta noite de quarta-feira, que o central francês Jérémy Mathieu sofreu entorse traumática no joelho esquerdo durante o treino e que os exames complementares confirmaram uma lesão de "alto grau do ligamento colateral medial".

"Infelizmente, dado o prognóstico para este tipo de lesão, constata-se que Jérémy Mathieu não estará em condições de voltar a jogar pelo Sporting Clube de Portugal até ao final da presente época", avançam os leões numa nota publicada no site oficial.

Atendendo à idade do jogador leonino (36 anos), ao tempo de recuperação e ao facto de já antes de ter sofrido a lesão ponderar o fim da carreira, Mathieu pode acabar por pendurar as chuteiras.