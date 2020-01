Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Mathieu não vai poder alinhar pelo Sporting nos próximos dois jogos. O central foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão frente ao Braga, na meia-final da Taça da Liga.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o Conselho de Disciplina anunciou que Mathieu foi sancionado com dois jogos de castigo devido a uma agressão a Esgaio, no jogo com o Braga, que os minhotos acabaram por vencer (2-1) na reta final graças a um golo de Paulinho. Além do francês, Bolaise, expulso ao minuto 61, e Eduardo, que viu o cartão vermelho no banco de suplentes, foram suspensos um jogo.

O final do jogo de terça-feira, entre o Sporting e o Braga, ficou marcado por uma confusão junto aos bancos. Mathieu, de cabeça perdida, cometeu uma falta dura sobre Esgaio e recebeu prontamente ordem de expulsão por Nuno Almeida. A falta do francês espoletou uma série de confrontos entre os jogadores das duas equipas e também o guarda-redes Eduardo (Braga) e Eduardo (Sporting) viram cartão vermelho.

Os leões foram ainda condenados ao pagamento de uma multa no valor de 5508 euros: 408 euros pelo atraso no arranque da partida e 5100 por nenhum elemento do clube de Alvalade ter comparecido na zona de entrevistas rápidas. Já o Braga será obrigado ao pagamento de uma multa no valor de 434 euros pela entrada de um segurança no campo de jogo para travar a confusão que estalou na reta final do encontro.

Recorde o lance: