Matic anunciou que vai sair do Manchester United

Médio de 33 anos recorreu às redes sociais para informar da decisão.

Nemanja Matic, médio do Manchester United e ex- jogador do Benfica, comunicou esta sexta-feira que vai sair dos "red devils" no final da temporada.

"Depois de muito pensar, decidi que esta temporada será a minha última no Manchester United. Eu informei a direção, o treinador e os jogadores da minha decisão. Foi uma grande honra e um privilégio jogar por este grande clube. Um grande obrigado aos fãs pelo apoio inabalável. Agora, vou dar tudo até ao final da época para ajudar os meus companheiros de equipa a terminar o mais forte possível", escreveu no Instagram.

Ao serviço do Manchester United, Matic participou em mais de 180 jogos, tendo apontado, até ao momento, quatro golos e nove assistências.