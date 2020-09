Matilde Costa Dias "assina" pela 14 Sports Law

JN Ontem às 22:16 Facebook

A advogada Matilde Costa Dias reforçou a equipa da 14 Sports Law, principal escritório de direito desportivo do país, anunciou esta quinta-feira a empresa.

Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e Mestre em Direito Desportivo Internacional e Comparativo pelo ISDE de Madrid, Matilde Costa Dias trabalhou nos últimos cinco anos na Pinto Ruiz & Del Valle em Barcelona, escritório com projeção a nível mundial, onde assessorava clientes individuais e institucionais.

"É uma aposta numa crescente qualidade dos nossos serviços e sobretudo uma exigência do crescimento da nossa carteira de clientes, com um escopo cada vez mais internacional. A experiência de Matilde no panorama desportivo global é uma mais-valia para a 14 Sports Law", salientou Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law.