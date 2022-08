Matilde Ferreira conquista três medalhas de ouro em semana de sonho na Estónia

JN Hoje às 16:00 Facebook

A atleta do Maximus Taewkondo do Maia, Matilde Ferreira, venceu as provas de -49 kg nos Europeus por clubes, nos escalões de sub-18 e sub-21, tendo ainda conquistado o Open de Tallin, em sub-18.

Matilde Ferreira, natural de Vila Nova de Gaia, conquistou duas medalhas de ouro nos campeonatos europeus por clubes, prova que se realizou em Tallin, capital da Estónia.

Combatendo na categoria de -49 kg, Matilde Ferreira derrotou a suíça Kinnari Brack na final do escalão de sub-21, e na de sub-18 superiorizou-se à polca Marta Burzynska.

A atleta do ​​​​​​​Maximus Taekwondo do Maia, de apenas 17 anos, venceu ainda o Open de Tallin, na categoria de sub-18, fechando com chave de ouro uma semana incrível.

Tricampeã nacional júnior, na categoria -49 kg, Matilde Ferreira é a única atleta portuguesa selecionada para representar Portugal em Seul na finalíssima da Taça do Embaixador da Coreia do Sul, depois de ter conquistado, em junho, a Taça do Embaixador da Coreia e o Open Portugal, nas provas sénior e júnior.