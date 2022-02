Matilde Jorge e Elizabet Hamaliy já conhecem as adversárias

JN Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

As duas tenistas portuguesas, que vão disputar o quadro principal do ITF W25 Porto II, ficaram a conhecer, esta segunda-feira, as adversárias na primeira ronda.

Enquanto Matilde, 831.ª do ranking mundial, terá pela frente a japonesa Moyuka Uchijima, 347.ª WTA, Hamaliy (1113.ª) não terá tarefa fácil no embate com a experiente tenista italiana, Giulia Gatto-Monticone, quinta favorita e 202.ª do mundo.

O sorteio ditou ainda que a alemã Laura Siegemund, primeira cabeça-de-série e 160.ª na hierarquia feminina, vai defrontar a francesa Emeline Dartron, enquanto a austríaca Julia Grabher, segunda pré-designada e vencedora da primeira prova realizada no Monte Aventino, terá que medir forças com a gaulesa Alice Robbe. A grega Valentini Grammatikopoulou, terceira favorita, joga com a espanhola Angela Fita Boluda, e, naquele que é o "jogo grande" da primeira ronda, Yanina Wickmayer enfrenta a japonesa Kurumi Nara.

Ainda nesta segunda-feira, derradeiro dia do "qualifying", Sara Lança e Sana Garakani foram eliminadas na ronda de acesso. Lança perdeu para a espanhola Lucia Cortez Llorca, por 6-3 e 6-0 e Garakani não conseguiu vencer um jogo diante a italiana Tatiana Pieri, que lhe aplicou um duplo 6-0.