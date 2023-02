Matilde Jorge e Tara Wurth na final de pares

JN Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Dupla portuguesa garantiu o apuramento para a final da variante de pares.

O título de pares do W40 Porto II pode ficar em casa, pelo menos 50%. A tenista portuguesa Matilde Jorge e a croata Tara Wurth, garantiram, esta tarde, o apuramento para a final da variante de pares, depois de vencer na meia-final a formação composta pela grega Valentini Grammatikopoulou e Anastasia Gasanova, por 6-4 e 6-1. Pela frente, no encontro de amanhã (a partir das 15 horas), vão ter a espanhola Leyre Romero Gormaz e a georgiana Ekaterine Gorgodze, que se desembaraçaram da portuguesa Inês Murta e da indiana Vassanti Shinde, por 6-1 e 6-3.

Na prova de singulares ficamos a conhecer as quatro semifinalistas, depois dos quartos-de-final de hoje. Assim, no duelo mais equilibrado do dia, a belga Greet Minnem levou a melhor sobre a finlandesa Anastasia Kulikova, que, apesar de diminuida fisicamente (rotura no gémeo direito) resistiu até ao fim e dispôs mesmo de um match point para seguir em frente. Porém, Minnem acabou por ser mais feliz e fechou o encontro por 7-6 (2), 4-6 e 7-6 (8).

PUB

Pela frente na semifinal de amanhã (a partir das 10 horas), vai ter a francesa Harmony Tan, que também foi obrigada a dar o melhor para levar de vencida a qualifyier Ksenia Zaytseva. Tan, que esteve a perder por 5-2 no primeiro set, conseguiu resistir a dois sets points, acabando por triunfar na partida, por 7-5 e fechar o segundo set, por 6-2. A suiça Celine Naef, que conquistou o título na primeira prova deste W40 Porto e era uma das grandes favoritas a vencer novamente, foi obrigada a abandonar devido a um quadro gripal, beneficiando com isso a croata Tara Wurth, sua oponente de hoje, que chega ao lote das quatro melhores sem jogar. Pela frente terá uma das tenistas em maior destaque, Maria Bondarenko, que superou Anastasia Gasanova, por 6-4 e 6-3.