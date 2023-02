Matosinhos acolhe projeto "ABC da Bola" da A. F. Porto

António M. Soares Hoje às 23:09 Facebook

Parceria pretende levar o futebol e o futsal às escolas do distrito do Porto.

O programa "ABC da Bola", promovido pela Associação de Futebol do Porto, já pode começar a funcionar no Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, em Matosinhos, depois de as entidades terem oficialmente rubricado o início de uma parceria que pretende levar o futebol e o futsal às escolas do distrito do Porto, através das chamadas atividades extracurriculares (AECs).

Esta quinta-feira, José Manuel Neves, presidente da A. F. Porto, marcou presença em Matosinhos, na cerimónia protocolar que marca o arranque do projeto naquela cidade, à imagem daquilo que tem sido feito desde o Dia Mundial da Criança e do primeiro programa instituído em Vila do Conde. "Este protocolo que acabámos de assinar significa que a partir de agora a A. F. Porto e esta escola vão trabalhar em conjunto. Trabalhar no sentido de propiciar a estas crianças uma vida mais saudável, ajudando-as a praticar mais desporto", começou por explicar José Manuel Neves. "Queremos trazer a prática desportiva para que as crianças brinquem e pratiquem desporto e contrariar o sedentarismo e as doenças associadas, contribuindo assim para o futuro delas. Não se trata de futebol ou de futsal, trata-se de trazer o desporto para as escolas", vincou.

Presente nesta cerimónia esteve ainda Vasco Pinho, vereador do desporto da Câmara Municipal de Matosinhos. "Quando trabalhamos em políticas públicas queremos sempre fazer um bocadinho melhor do que no passado. E acredito que hoje [ontem] estamos a fazer isso mesmo. Este trabalho tem uma grande virtude, que é o facto de ser feito em parceria com a escola e com os professores titulares de turma - que são quem conhece melhor os alunos. Continuamos a fazer um bocadinho mais em prol da educação do nosso concelho. A A. F. Porto está a fazer muito para além do que é a sua obrigação formal. Está a ir de encontro à base, ir de encontro às crianças, ao ensino e ao desenvolvimento das várias capacidades das crianças", sublinhou o vereador.

Por último, Paulo Gaspar, diretor do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, sublinhou aquilo que começa a ser visto como um flagelo para a saúde dos mais novos e que esta é mais uma iniciativa para ajudar a combater o sedentarismo das crianças desta geração: "O desporto é importante. A tecnologia tem levado a que os meninos fiquem em casa em frente ao computador e nós precisamos que eles saiam e voltem a praticar desporto e a socializar. O espaço da escola serve para isso mesmo. Lembro que Piaget dizia que a motricidade era parte importante do início da inteligência. Por isso estamos empenhados em dinamizar esta vertente. Esta é uma oportunidade fantástica que a A. F. Porto nos dá e só temos a agradecer".