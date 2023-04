Matosinhos e Porto organizam Wave Series 2023 em surf

Daniel Martins Hoje às 17:07 Facebook

Matosinhos e Porto são os palcos da 9.ª edição do "Porto&Matosinhos Wave Series 2023", um conjunto de provas de surf que junta nos mares do Norte vários escalões da modalidade.

"Voltar a receber este evento tem um gosto redobrado, em primeiro lugar por ser nas praias e nas ondas de Matosinhos, e especialmente neste ano, em que apresentamos a nossa candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2025", adianta Vasco Pinho, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Matosinhos.

O evento começa amanhã, quinta-feira, na praia Internacional do Porto, onde a quinta etapa do Circuito Regional de Surf do Norte será realizada pelos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18. No sábado e domingo irá efetivar-se a primeira etapa do Circuito Nacional Júnior Tour 2023 (sub-20).

Na semana seguinte, de 21 a 23 de abril, será cumprida a segunda etapa da Liga MEO Surf, a prova rainha do surf português, trazendo ao Norte do país os melhores surfistas nacionais para três dias de competição.

No mês de junho as atividades do "Porto&Matosinhos Wave Series" regressam com a realização de dois eventos de surf dedicados à inclusão e responsabilidade social, o "Surf para Todos" aplicado a jovens em risco apoiados por instituições e o surf adaptado, com foco nos jovens portadores de deficiências.

Após essas provas, as atividades voltam em outubro com a produção do workshop "Surfboads&Facts", em colaboração com a Polen Surfboards. No fim de semana de 14 e 15 de outubro, realiza-se a segunda etapa do Campeonato Nacional de Longboard.

"De salientar que é destas competições que nascem os jovens talentos que constituem a nova geração do surf português, sendo de louvar o esforço que tanto as câmaras municipais como os clubes têm investido na sua realização", explica Marcelo Martins, responsável da Onda Pura Surf Center e da organização do "Porto&Matosinhos Wave Series 2023".

O evento é organizado pela Onda Pura Surf Center com a colaboração das câmaras municipais do Porto e de Matosinhos e o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf, da Associação Nacional de Surfistas e da Associação Onda do Norte.

"Com este trabalho conjunto, conseguimos colocar as praias do Porto e de Matosinhos como destino de eleição para a prática do surf" acrescenta ainda Marcelo Martins.

Para além do público poder assistir aos melhores surfistas do país em ação, a realização do Porto&Matosinhos Wave Series pretende incentivar a prática deste desporto e a adoção de hábitos de vida saudáveis, principalmente junto dos mais jovens.