Matosinhos Sport celebra 20 anos com congresso internacional

Como forma de celebrar 20 anos de existência, a Matosinhos Sport organizou um congresso internacional de desporto, com o objetivo de criar uma troca de um espaço de partilha de conhecimentos, metodologias de intervenção e experiências. O evento realiza-se entre esta quinta-feira e domingo, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos

O congresso vai reunir figuras de relevo como a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ou até o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. O administrador da Matosinhos Sport, Vasco Pinho, explicou a importância desta celebração, que também servirá como uma forma de partilha de conhecimentos.

"Além de celebrar os 20 anos da Matosinhos Sport, este congresso serve para falar das políticas públicas desportivas e da gestão de equipamentos desportivos, permitindo uma troca de conhecimentos entre todos os envolvidos", esclarece Vasco Pinho, lembrando da importância dos outros elementos responsáveis pela organização do evento, como o antigo treinador de futebol, Henrique Calisto, e a autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Uma das principais missões da Matosinhos Sport é a "democratização no acesso à prática desportiva" para todos os matosinhenses, objetivo que Vasco Pinho acredita ter vindo a ser cumprido ao longo dos anos. O administrador estima que cerca de 20 000 munícipes utilizem as instalações, de forma gratuita, através das várias associações do município. "Começámos com uma equipa de dez pessoas e agora empregamos cerca de 160. Além disso fomos implementando medidas para fomentar a prática desportiva no município, seja federada ou recreativa", assumiu o administrador, destacando a criação de centros de prescrição desportiva e nutricional, ao dispor de todos os matosinhenses.

Na sessão de abertura, hoje às 21 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, os palestrantes serão Ana Catarina Mendes, Luísa Salgueiro, José Maia, professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e André Seabra, da Federação Portuguesa de Futebol, moderados pelo jornalista Manuel Queiroz.