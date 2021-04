Matraquilhos e apoio nas ruas antes da vitória em Paços de Ferreira

JN Hoje às 17:11 Facebook

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o Benfica mostrou os bastidores do último jogo, que terminou com uma goleada imposta aos pacenses (0-5).

O Benfica divulgou, esta segunda-feira, imagens exclusivas dos bastidores da vitória em Paços de Ferreira, no passado sábado.

No vídeo, pode ver-se a intimidade da equipa, desde o convívio dos jogadores, alguns apanhados a descontrair com os matraquilhos, às reuniões e às refeições, para além do muito apoio presente nas ruas, com vários adeptos a fazerem questão de deixar mensagens à comitiva benfiquista.

No vídeo também é possível ver alguns momentos passados no hotel onde a equipa estagiou e no balneário do Estádio Capital do Móvel, antes e depois do jogo.