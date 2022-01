Mats Wilander: "Falta um pouco de história ao ténis português"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:23 Facebook

O antigo número um do ténis mundial é agora comentador televisivo.

Ao fim de quase oito anos, João Sousa saiu do top 100 do ranking ATP. Acredita que ainda é possível voltar lá ou já está numa fase descendente da carreira?

Acredito que vai ser uma queda lenta. Ele é muito consistente e quando se tem uma atitude tão persistente como a dele estamos mais próximos de jogar uma série de encontros a grande nível. E isso é suficiente para manter uma boa posição no ranking.

Como vê a evolução do ténis português? O que está a faltar para ter mais jogadores entre os melhores do mundo?

História. Penso que falta um pouco de história e antigos jogadores com grandes conquistas para que os mais novos possam aprender e ficar motivados. Acredito que o João Sousa tem sido um grande exemplo para as crianças portuguesas.