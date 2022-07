Matthews vence 14.ª etapa do Tour, Vingegaard mantém a amarela

O australiano atacou nos metros finais e venceu pela quarta vez na Volta a França. Pogacar atacou o líder, mas sem sucesso.

À terceira foi de vez. Depois de ter batido no poste nas etapas 6 e 8, Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) acertou em cheio e venceu a 14.ª etapa do Tour de França, este sábado, conquistando a quarta da conta pessoal na corrida francesa, depois de ter triunfado duas vezes em 2017 e uma vez em 2016.

O australiano sobreviveu ao ataque de Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), contra-atacou nos metros finais da última subida e chegou isolado à meta em Mende.

A fuga inicial, com Matthews integrado, levava mais de 20 elementos e a Jumbo-Visma, equipa do líder da geral Jonas Vingegaard, nunca pareceu muito interessada em disputar a etapa. Ainda assim, quando o pelotão entrou na derradeira subida, a UAE Team Emirates, do segundo classificado Tadej Pogacar, deixou isolado o camisola amarela, que, no entanto, resistiu aos ataques do esloveno. Na luta pelo terceiro lugar, Geraint Thomas (INEOS) deu um passo em frente, ganhando tempo aos rivais.

A etapa de amanhã, com 202,5 quilómetros entre Rodez e Carcassonne, tem um perfil irregular nos primeiros 150 quilómetros, mas não parece exigente o suficiente para que os candidatos à geral consigam fazer diferenças.