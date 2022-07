Matthijs de Ligt deixa Juventus e assina pelo Bayern Munique

JN/Agências Hoje às 18:19 Facebook

Matthijs de Ligt vai representar o Bayern Munique durante as próximas cinco temporadas.

"O FC Bayern contratou o defesa Matthijs de Ligt (22 anos) à recordista de campeonatos italianos, a Juventus de Turim. O internacional neerlandês assina um contrato até 30 de junho de 2027", escreveram os bávaros, em comunicado.

Para o internacional pelos Países Baixos, a consideração mostrada pelo treinador e direção foram determinantes para rumar ao campeão germânico.

"Estou muito feliz por me tornar jogador deste grande clube. O FC Bayern é o clube de maior sucesso na Alemanha, um dos clubes de maior sucesso na Europa e também no mundo. Desde o início, senti um apreço honesto pela liderança desportiva, pelo treinador e pela direção, que me convenceram", expressou de Ligt, citado pelo emblema de Munique.

O valor da transferência não foi divulgado, mas, segundo a imprensa alemã, deverá rondar os 70 milhões de euros (ME), sendo que existirá um bónus de até 10 ME caso determinados objetivos sejam alcançados.

Ao serviço da 'Juve', o defesa-central disputou 117 jogos oficiais e anotou oito golos, tendo conquistado uma Serie A, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana.