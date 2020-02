Mau comportamento dos adeptos na final four vale 34 mil euros em multas

Nuno Barbosa Hoje às 19:54 Facebook

Mapa de castigos foi divulgado esta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e entre os quatro finalistas da Taça da Liga - Braga, F. C. Porto, V. Guimarães e Sporting -, os leões foram os mais castigados pelo mau comportamento dos adeptos.

O Sporting, que só disputou a meia final da prova, frente ao Braga, vai pagar 12.623 euros. O outro semi-finalista vencido, o V. Guimarães, foi punido com 7.408 euros, incluindo a mais caricata. Os finalistas, Braga e F. C. Porto, que fizeram dois jogos na final four, vão pagar 4.770 e 8.671 euros, respetivamente. No total, o mau comportamento dos adeptos na final four da Taça da Liga, disputada no Municipal de Braga, rendeu 33.472 euros.

Uma das multas aplicadas ao V. Guimarães, no valor de 714 euros, foi motivada, segundo o mapa de castigos por os seus adeptos "terem exibido tarjas com as seguintes inscrições: 'A Liga é m...'; 'Estão a matar o futebol'; "Porto é m..., filhos da p..., Benfica é m...'" e, pasme-se, "Filhos da p..., aconteça o que acontecer Guimarães é m... até morrer". Tudo isto, incluindo a parte em que os adeptos vitorianos terão insultado as próprias origens, foi "relatado no relatório dos Delegados da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo da PSP".

À margem disto, refira-se que, no contexto dos jogos dos dois campeonatos profissionais, a equipa visitada é sempre multada quando permite a entrada e permanência de pirotecnia no estádio, mesmo quando esses objetos são deflagrados pelos adeptos visitantes. No entanto, neste caso em que o Municipal de Braga estava cedido à Liga, que ficou responsável pela segurança, essas multas não foram aplicadas à instituição.