Mau comportamento dos adeptos vale multa de 24 mil euros ao V. Guimarães

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, esta terça-feira, através do mapa de castigos, que multou o Vitória de Guimarães em 24 mil e 274 euros devido a comportamento incorreto do público.

O embate entre Vitória de Guimarães e F. C. Porto, referente à 29.ª jornada da Liga, acabou por sair muito caro aos cofres do emblema vitoriano, que vai ter de pagar uma multa de 24 mil e 274 euros.

O valor, que é referente à soma de várias multas, está relacionado, na sua maioria, com o arremesso de objetos com e sem reflexo no jogo, em ambas as situações a partir da Bancada Nascente Inferior. Segundo o Conselho de Disciplina os objetos em causa foram cadeiras e tochas.