Mauricio Moreira ainda tinha pilhas para brilhar no crono

Corredor da Glassdrive/Q8/Anicolor, que venceu a Volta a Portugal, foi também o mais forte no arranque do Grande Prémio JN/Leilosoc.

Favoritismo confirmado para Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) com a vitória no contrarrelógio inicial do 31.º Grande Prémio JN/Leilosoc, que lhe valeu a primeira camisola amarela da corrida. O ciclista uruguaio, vencedor da Volta a Portugal deste ano, onde também brilhou no crono que lhe garantiu o triunfo, mostrou a razão de ser um dos maiores especialistas do pelotão nacional neste tipo de exercícios individuais, e foi único a percorrer os 11,3 quilómetros do percurso, na Figueira da Foz, em menos de 15 minutos (14.53), revelando que, apesar do desgaste sofrido na Volta, surgiu para esta corrida energizado pela confiança.

Os companheiros de equipa de Moreira, Frederico Figueiredo e António Carvalho, também deram boas indicações, e chegaram a liderar o crono, que ligou a praia de Quiaios à Avenida Foz do Mondego, sempre pela marginal figueirense. Mas, no final, acabaram por sobressair dois homens da Efapel, que arremataram os restantes lugares do pódio do dia. Tiago Antunes, que chegou a estabelecer o melhor tempo, ficou na posição mais baixa, e Joaquim Silva, vencedor da edição de 2021 do GP JN, alcançou o segundo posto, numa vertente competitiva que nem é sua especialidade.

Destaque, ainda, para a prestação de Daniel Dias (Kelly/Simoldes/UDO), que terminou o contrarrelógio com 21.º melhor tempo, mas foi o melhor entre os sub-23, envergando a primeira camisola da juventude. Entre os corredores de equipas de clube, o norte-americano Alex Hohen, da formação espanhola Gsport, foi o que mais se evidenciou.

Coletivamente, e apesar da boa prestação da Efapel, sai como vencedora deste primeiro dia do GP JN a Glassdrive/Q8/Anicolor, que se adaptou melhor a um percurso difícil, que na fase inicial exigia um bom controlo técnico, e que foi dificultado por algum vento frontal para os ciclistas.

Feitas as primeiras diferenças na prova, com Mauricio Moreira a ganhar 16 e 19 segundos, respetivamente, para os mais próximos rivais da Efapel, e 20 para Aleksandr Grigorev (Atum General/Tavira), o primeiro grande teste à forma física do pelotão será feito hoje, na inaugural etapa em linha, de 143,7 quilómetros de extensão, com partida e chegada em Gondomar, que pode ser propícia a fugas, mas também a uma chegada ao sprint.

Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor): "Estava com confiança, e sabia que podia fazer bem este contrarrelógio. Saí a dar tudo por tudo e quando o diretor desportivo me disse que tinha o melhor tempo foi uma satisfação total. Além disso, o meu pai veio no carro a fazer a prova comigo e isso é algo muito especial para mim, porque não acontece muitas vezes em corridas"

Daniel Dias (Kelly/Simoldes/UDO): ""Este era um contrarrelógio que se adequava às minhas características e estou muito feliz pelo resultado. Dá-me motivação para tentar manter esta camisola da juventude ou tentar ajudar um colega a ter esse objetivo. O importante é que a equipa tenha mais sucessos destes ao longo desta prova

tão importante".