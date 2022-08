Maurício Moreira conquista 83.ª Volta a Portugal

JN Hoje às 17:27 Facebook

Maurício Moreira conquistou, esta segunda-feira, a 83.ª Volta a Portugal e dominou no contrarrelógio de 18,6 quilómetros que ligou Porto a Vila Nova de Gaia.

Do azar à consagração. Depois de no ano passado ter sofrido uma queda no contrarrelógio que o afastou do triunfo da Volta a Portugal, Maurício Moreira, de 27 anos, não perdoou desta vez e acabou por não só liderar a última etapa, como ainda conquistar a prova de 18,6 quilómetros que ligou Porto a Vila Nova de Gaia.

O líder da Glassdrive-Q8-Anicolor superou o companheiro de equipa, Frederico Figueiredo, que entrou na prova vestido de amarelo mas que acabou por terminar o contrarrelógio no sétimo lugar, longe dos 25m07s do ciclista uruguaio, que lhe valeram a vitória.

António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor) com 25m28s, e o espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 1.04 minutos, fecharam o pódio do contrarrelógio. Na classificação geral, Maurício Moreira superou Frederico Figueiredo, que terminou em segundo, a 1.09 minutos, e António Carvalho, terceiro, a 2.35 minutos.