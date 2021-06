Maurício Moreira é o primeiro líder do​​​​​​​ GP Douro Internacional

José Pedro Gomes Hoje às 16:55 Facebook

Ciclista da EFAPEL cortou a meta isolado na primeira etapa do Grande Prémio de Ciclismo do Douro Internacional, esta quinta-feira, depois de uma fuga esboçada no início da etapa e veste camisola amarela.

Maurício Moreira, corredor uruguaio da EFAPEL, levou com sucesso uma fuga até ao final, o que lhe permitiu vestir a primeira camisola amarela da corrida.

O ciclista sul-americano, que se escapou logo na parte inicial da tirada, completou os 140 quilómetros da ligação entre Torre de Moncorvo e Mogadouro em 3.42:05 horas, cruzando a meta com uma vantagem de 25 segundos para os perseguidores.

Iuri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua) e Tomas Conte (Louletano) completaram, respetivamente, o pódio desta etapa inaugural.

Sexta-feira o pelotão volta para a estrada, para a segunda etapa, numa ligação de 144 quilómetros, entre Carrazeda de Ansiães e Miranda do Douro.