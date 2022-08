Maurício Moreira vence na Torre e veste de amarelo

José Pedro Gomes Hoje às 18:39 Facebook

Corredor uruguaio da Glassdrive/Q8/Anicolor foi o mais forte na etapa rainha da Volta a Portugal e herdou a liderança de corrida do companheiro Rafael Reis.

Maurício Moreira confirmou, este domingo, o favoritismo que lhe era apontado na Volta a Portugal, e no primeiro grande teste da corrida, logo na 3.ª etapa, venceu a mítica subida à ao topo da Serra da Estrela e conquistou a camisola amarela.

O ciclista uruguaio da Glassdrive/Q8/Anicolor deixou para trás os principais rivais à liderança e nos últimos metros impôs-se num trio com que fez junto a parte final da etapa, deixando Luís Fernandes (RP/Paredes/Boavista) e o companheiro de equipa Frederico Figueiredo nos restantes lugares do pódio do dia.

Na classificação geral, Moreira tem agora 30 segundos de vantagem para o companheiro Frederico Figueiredo e 31 em relação a Luís Fernandes.