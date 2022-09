Mauricio Moreira: "Vencer uma prova com tanto prestígio é um privilégio"

José Pedro Gomes Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Mauricio Moreira passou por uma época de altos e baixos, com lesões e doenças, mas conseguiu êxitos inéditos

Num ano que foi um carrossel de emoções na carreira, Mauricio Moreira passou por meses de incerteza sobre a possibilidade de competir, devido a lesões e infeções por covid-19, mas superou as adversidades com os triunfos neste Grande Prémio JN/Leilosoc e também na Volta a Portugal. O uruguaio, de 27 anos, está a saborear alguns dos seus maiores êxitos no ciclismo, aprendendo a domar a sua explosividade em cima da bicicleta, para prestações mais regulares, que o tornam, cada vez mais, um atleta completo.

"Não podia ter acabado a época da melhor maneira. Desde o primeiro dia que vesti a camisola amarela e sempre a riscar etapas na liderança. É um grande feito para mim e um motivo de força extra para a minha carreira", confessou, ao JN, logo depois de ter sido coroado vencedor.

Para trás parecem ter ficado os tempos em que Moreira quase teve para desistir no ciclismo, depois uma experiência talvez demasiado prematura na equipa profissional espanhola Caja Rural, onde não conseguiu adaptar-se, caindo, depois, para o ciclismo amador, também em Espanha, até ser recuperado pela atual estrutura da Glassdrive/Q8/ Anicolor, que lapidou o seu talento em Portugal.

"Quero ser um corredor cada vez mais válido para a equipa, ajudar os colegas quando for preciso, e se tiver de lutar por objetivos pessoais ter ainda mais força física e mental para me superar", acrescentou Moreira, que se mostrou radiante com o triunfo. "Mesmo quando vivia no Uruguai ouvia falar do Grande Prémio JN. O meu pai, que também foi ciclista, chegou a participar, mas teve de abandonar para regressar a casa porque eu tinha ficado doente, quando era pequeno [risos]. Vencer uma prova com tanto prestígio é um privilégio", completou.