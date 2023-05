Mauricio Pochettino é o novo treinador do Chelsea

JN Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador argentino Mauricio Pochettino foi anunciado como novo técnico dos "blues", em comunicado oficial do clube.

Mauricio Pochettino vai assumir o comando do Chelsea a partir da próxima temporada. O treinador argentino assinou contrato com o clube londrino por duas épocas, com opção de extensão por mais um ano, de acordo com o comunicado oficial partilhado pelo clube esta segunda-feira.

O técnico ex-Paris Saint-Germain foi o escolhido pela administração do clube, liderada por Todd Boehly, para ocupar o cargo de Frank Lampard, que deixará o conjunto no final da temporada, depois de ter sucedido a Bruno Saltor, que assumiu o posto de treinador interino por um jogo, após a demissão de Graham Potter, a meio da campanha.

PUB

Mauricio Pochettino orientou, entre 2014 e 2019, o Tottenham, clube rival da cidade de Londres, tendo atingido a final da Liga dos Campeões ao serviço do clube na época 2018/2019, que perdeu para o Liverpool, por 2-0.