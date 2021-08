Max perto do Granada, Leicester oficializa Vestergaard

Num dia relativamente calmo no mercado nacional, o internacional continua a dar cartas. O Leicester oficializou a contratação de Vestergaard ao Southampton, enquanto o Newcastle assinou com Joe Willock, vindo do Arsenal, em definitivo.

SPORTING: Luís Maximiano continua em conversações para sair de Alvalade e os espanhóis do Granada afiguram-se como o destino mais provável, neste momento. Sucedem-se reuniões entre representantes do clube do país vizinho e Miguel Pinho, empresário de Maximiano, e caso o negócio avance, deverá ficar fechado por uma verba a rondar os 5 milhões de euros, com os leões a assegurarem uma percentagem de uma futura transferência. Um caso importante no plantel leonino, que deverá ir ao mercado buscar concorrência para Ádan, caso Max saia do clube.

FAMALICÃO: Hérnan de La Fuente é o mais recente reforço da equipa de Ivo Vieira, que assegurou o defesa argentino junto do Vélez Sarsfield por três temporadas. O lateral direito tem 24 anos e representou a Argentina nos Jogos Olímpicos e vem para ajudar os famalicenses. "É um passo muito grande na minha carreira. Espero cumprir as expectativas e esforçar-me para ajudar o clube no que puder. Quero contribuir para que o Famalicão possa ganhar o maior número de jogos possível", disse o argentino.

RIO AVE: O emblema que desceu este ano para a Liga 2 anunciou a venda de Carlos Mané para os turcos do Kayserispor. O jogador, de 27 anos, tinha ainda mais um ano de contrato com o clube de Vila do Conde, mas a despromoção obrigou os vila-condenses a vender. Mané despede-se após 81 jogos com o símbolo do Rio Ave ao peito, tendo marcado 7 golos.

LEICESTER: A equipa de Ricardo Pereira assegurou Jannik Vestergaard, defesa ex-Southampton que foi um dos esteios do bom arranque dos Saints na temporada passada. O central vem para colmatar a lesão de longo prazo de Wesley Fofana, sendo que aos 29 anos, não precisará de grande adaptação e pode assumir um papel importante no centro da defesa dos "foxes". Internacional pela Dinamarca, Vestergaard assinou até 2024.

NEWCASTLE: Joe Willock, que esteve emprestado pelo Arsenal na temporada passada, assinou em definitivo pelos Magpies. O médio, de 21 anos, chegou ao clube a meio da temporada passada, mas ainda foi a tempo de ter um papel importante ao marcar oito golos nos 14 jogos realizados. Nas primeiras declarações como jogador do Newcastle, Willock mostrou-se satisfeito. "Gostei muito de estar aqui na temporada passada e estou realmente muito feliz por regressar ao Newcastle. Deixar o Arsenal é um passo enorme, agradeço a todos os que estiveram envolvidos e pelo apoio que recebi ao longo dos anos, mas este é o momento certo, vim para o clube certo e no tempo certo", afirmou.