Max Verstappen bate Leclerc e vence corrida sprint em Imola

JN/Agências Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Emilia Romagnia, de Fórmula 1, e recuperou um ponto no Campeonato do Mundo face ao líder, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O piloto holandês, que partirá da "pole position", deixou-se ultrapassar por Leclerc no arranque, mas recuperou o primeiro lugar na penúltima das 21 voltas, ganhando com 2,975 segundos de vantagem sobre o piloto da Ferrari e 4,721 segundos sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.

Com estes resultados, Charles Leclerc mantém a liderança do campeonato, com 78 pontos, mais 40 do que o companheiro de equipa na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, que é segundo.