Max Verstappen conquista pole position no GP do Brasil

Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a segunda pole position da carreira, ao garantir o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, penúltima prova do Campeonato do Mundo de 2019.

Verstappen fez a melhor volta em 1.07,508 minutos, deixando o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) na segunda posição, a 123 milésimos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que já se sagrou campeão, ficou na terceira posição, a 191 milésimos do piloto holandês.

O monegasco Charles Leclerc ficou com o quarto melhor tempo da sessão de qualificação, já a 366 milésimos do mais rápido, mas partirá dez posições atrás, devido à mudança de motor do seu Ferrari.

Desta forma, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) sairá ao lado do companheiro de equipa, na segunda linha da grelha.

"O carro estava muito bom. Foi muito divertido guiar", disse Verstappen, que somou a pole position deste sábado no circuito de Interlagos à conquistada em Hungaroring, na Hungria, também este ano. Desde 1991 que um motor Honda não largava do primeiro lugar da grelha no Brasil.

Com 19 provas já realizadas, Hamilton é virtual campeão, com 381 pontos, contra 314 de Bottas.