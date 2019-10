Max Verstappen parte da pole position para o GP do México

Hoje às 23:07 Facebook

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a segunda pole position da temporada, ao garantir o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio do México de Fórmula 1, 18.ª prova do Campeonato do Mundo.

O piloto holandês efetuou a melhor volta ao circuito em 1.14,758 minutos, tendo sido o único a conseguir baixar do segundo 15.

Ao seu lado na grelha de partida para a corrida de domingo, Verstappen terá o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ficou a 266 milésimos de segundo.

A terceira fase da qualificação ficou marcada pelo acidente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) na última curva, que levou à amostragem de bandeiras amarelas, prejudicando a derradeira tentativa de alguns pilotos, como o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que ficou em terceiro lugar.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que precisa de mais 14 pontos do que Bottas para se sagrar campeão já no México, parte da quarta posição da grelha, enquanto o finlandês arrancará da sexta.

Apesar da pole position, Verstappen mostrou-se pouco esperançado na vitória: "Estamos mais perto dos Mercedes do que dos Ferrari, que nos ganham um segundo na reta", frisou.

Com 17 corridas já disputadas, Hamilton lidera o Mundial de pilotos com 338 pontos, mais 64 do que Bottas, companheiro de equipa na Mercedes.