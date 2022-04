Max Verstappen parte em primeiro na corrida sprint

Piloto da Red Bull foi o mais rápido na qualificação para a primeira "sprint race" da temporada.

Max Verstappen vai partir no primeiro lugar da primeira corrida sprint da temporada 2022 da Fórmula 1, agendada para este sábado, do Grande Prémio Emilia-Romagna, em Itália. O piloto da Red Bull fez o melhor tempo com 1.27,999 minutos e superou Charles Leclerc em que 0,779 segundos, que ficou em segundo na pista de Imola.

Lando Norris foi mais rápido que Kevin Magnussen, conseguindo garantir a terceira posição. Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel completam o top 10 da qualificação. Lewis Hamilton e George Russel, os dois pilotos da Mercedes, ficaram de fora da Q3, o que não acontecia desde 2012.

Esta é a primeira de três provas que em 2022 terão este formato, introduzido pela primeira vez em 2021 (as restantes serão na Áustria e no Brasil).

Ao contrário do que acontecia no ano passado, em 2022 a sprint race vai atribuir oito pontos ao vencedor, reduzindo-se um ponto por cada lugar adicional até ao oitavo classificado.