Max Verstappen renova pela Red Bull até 2023

O holandês Max Verstappen vai continuar a correr pela Red Bull Racing, tendo renovado contrato até 2023. "O melhor está para vir", escreveu, na rede social Twitter, o piloto, de 22 anos, que foi o terceiro classificado no Mundial de Fórmula 1 de 2019.

"Muito orgulhoso e feliz por a Red Bull Racing continuar a ser a minha casa até 2023. O nosso objetivo é lutar pelo título mundial", assinalou ainda Max Verstappen, que se estreou na Fórmula 1, seguindo a pisadas do pai, Jos Verstappen, em 2015, no Grande Prémio da Austrália. Então com 17 anos e 166 dias, o holandês tornou-se no mais jovem piloto de sempre a participar numa corrida de Mundial de F1. Ele que na segunda presença - Malásia - conseguiu levar o Red Bull aos pontos, ao terminar em sétimo, passando a ser também o piloto mais novo a pontuar no Mundial (17 anos e 180 dias).

Verstappen iniciou a época de 2016 na Toro Rosso - a quem deu os primeiros pontos de sempre ao terminar no sexto lugar o Grande Prémio do Bahrein -, mas foi resgatado pela Red Bull e não podia ter melhor estreia, já que ganhou logo o Grande Prémio de Espanha, a primeira das oito vitórias que tem no currículo. O triunfo em terras espanholas valeu-lhe outro recorde, o de mais jovem piloto de sempre a ganhar uma corrida de F1 - 18 anos e 288 dias. Terminaria o Mundial de 2016 no quinto lugar, com 204 pontos.

O piloto holandês cumpriu as três épocas seguintes ao serviço da Red Bull Racing, alcançando mais sete triunfos (2 em 2017, 2 em 2018 e 3 em 2019). No último ano, Verstappen conseguiu as primeiras pole position (2) da carreira, estabeleceu três voltas mais rápidas e acabou o campeonato no último lugar pódio, com 278 pontos, atrás dos Mercedes do hexacampeão Lewis Hamilton (413 pontos) e do vice Valtteri Bottas (326).