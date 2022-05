Max Verstappen vence em Barcelona e assume liderança do Mundial

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, sexta prova do Mundial, assumindo a liderança do campeonato do mundo, apesar de um susto na 10.ª volta.

Verstappen, que registou a quarta vitória da temporada, segunda no circuito da Catalunha, tirou partido do abandono à 27.ª volta do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), anterior líder do campeonato, isto já depois de ter apanhado um susto.

Numa altura em que rodava atrás de Leclerc nas voltas iniciais da corrida, Verstappen perdeu o controlo do carro numa curva e saiu de pista, mas conseguiu regressar no quarto posto e sem problemas de maior no seu Red Bull.

A partir daqui, tudo parecia correr bem ao líder da corrida, com Leclerc a ganhar tempo à concorrência e a dar sinais de que poderia ganhar pontos importantes para o campeonato, mas, na 27.ª volta, o motor do seu Ferrari cedeu inesperadamente, tendo o piloto recolhido às 'boxes' e abandonado a corrida.

A incerteza quanto ao vencedor ainda pairou durante algumas voltas, com o britânico George Russel (Mercedes) e o mexicano Sergio Perez (Red Bull) a rodarem na frente, mas, na fase final da prova, era claro que Verstappen tinha tudo para vencer, uma vez que os Red Bull se revelavam melhores do que o Mercedes e as ordens da equipa eram para que Perez deixasse passar o neerlandês, o que veio a suceder na 50.ª das 66 voltas.

Verstappen cumpriu as 66 voltas em 1:37.20,475 horas, deixando Sergio Perez no segundo lugar, a 13,072 segundos, enquanto o terceiro posto foi para George Russell, com mais 32,927 segundos.

A correr em casa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi quarto, com mais 45,208, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que, apesar de ter caído para as últimas posições no arranque, recuperou até ao quinto posto, com mais 54,534 segundos.

O piloto neerlandês assumiu a liderança do campeonato, com 110 pontos, mais seis do que Leclerc, agora segundo classificado.

A sétima prova do Mundial, o Grande Prémio do Mónaco, disputa-se no próximo domingo, 29 de maio.