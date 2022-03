Max Verstappen vence na Arábia Saudita com golpe de mestre

JN Hoje às 19:47 Facebook

O campeão do Mundo precisou de duas ultrapassagens nas últimas voltas para somar a primeira vitória da temporada.

Foi épico e acabou com Max Verstappen a festejar na Arábia Saudita. O segundo Grande Prémio da temporada teve um final empolgante, com o piloto da Red Bull a cortar a meta no primeiro lugar, com Charles Leclerc logo atrás.

O monegasco (Ferrari) liderou grande parte da corrida, mas não conseguir segurar o "forcing" final de Verstappen, que ultrapassou Leclerc por duas vezes nas últimas voltas.

O piloto holandês, que partiu do quarto lugar da grelha, concluiu as 50 voltas previstas àquele circuito citadino em 1:24.19,293 horas, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 0,549 segundos, e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), por 8,097. Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo, foi apenas 10.º classificado, depois de ter partido do 15.º lugar. Sergio Pérez (Red Bull) foi quarto classificado, à frente de George Russell (Mercedes).

"Foi divertido, uma boa corrida, muito dura na frente, mas estamos contentes com a primeira vitória da época. Estávamos a jogar para esperar que a oportunidade aparecesse porque o carro estava rápido em reta", disse Max Verstappen, depois da corrida. Charles Leclerc concordou quanto à parte do divertimento: "Tive oportunidade para ganhar, mas na última curva foi difícil impedir a passagem do Max com DRS. Foi uma grande batalha, fomos aos limites", disse o monegasco.

Dos 18 carros em pista, desistiram cinco (Alexander Albon, em Williams, Valtteri Bottas, em Alfa Romeo, Fernando Alonso, em Alpine, Daniel Ricciardo, em McLaren, e Nicholas Latifi, em Williams).

Com estes resultados, Leclerc mantém o comando do campeonato, com 45 pontos (somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida), contra os 33 de Carlos Sainz e os 25 de Max Verstappen, que tinha desistido na corrida anterior.