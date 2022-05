Máximo de pontos é a meta portista para o fecho da Liga

Equipa de Sérgio Conceição pretende fechar o campeonato em alta. Ganhar ou empatar com o Estoril garante novo recorde pontual.

Após a vitória na Luz, que permitiu ao F. C. Porto selar a conquista do título, a equipa de Sérgio Conceição volta esta quarta-feira ao trabalho com mais um objetivo para cumprir na última ronda, a fim de terminar a Liga em beleza. Com 88 pontos somados em 33 jornadas, os dragões precisam de ganhar ou de empatar no jogo de sábado com o Estoril (18 horas) para estabelecerem um novo máximo nacional em campeonatos disputados por 18 equipas.

A pontuação atual iguala o registo de 2017/18, já com Conceição ao leme portista, e a do Benfica, em 2015/16, com Rui Vitória no banco das águias. Um empate diante do Estoril garante 89 pontos ao F. C. Porto e um triunfo vale-lhe 91, o que será ainda mais relevante, tendo em conta que, nos campeonatos realizados a 34 jornadas, nunca uma equipa portuguesa conseguiu superar os 90 pontos.