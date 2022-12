Mbappé após a final perdida para a Argentina: "Voltaremos"

JN Hoje às 11:39 Facebook

Na ressaca da derrota da seleção francesa frente à Argentina, na final do Campeonato do Mundo, o craque gaulês, Kylian Mbappé,​​​​​ já aponta ao futuro.

Doeu, mas não há mais a fazer a não ser encarar o futuro com otimismo. Kylian Mbappé deu voz à ambição francesa nas próximas competições de seleções com uma curta, mas esclarecedora, ​​​​mensagem partilhada nas redes sociais: "Voltaremos".

O avançado do PSG foi uma das figuras da final do Mundial do Catar, ao completar um hat-trick no 3-3 entre França e Argentina. O esforço revelar-se-ia inglório, uma vez que os gauleses acabariam por perder na decisão por grandes penalidades.

Ainda assim, Kylian Mbappé não saiu do Catar de mãos a abanar. O avançado, de 23 anos, foi o Bota de Ouro da competição, com oito golos apontados, mais um do que o companheiro de equipa no PSG Lionel Messi, que foi eleito o melhor jogador do torneio.