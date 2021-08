Mbappé dá as boas-vindas a Messi

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

O internacional francês do PSG ​​​​​​​Kylian Mbappé deu esta quinta-feira as boas-vindas a Lionel Messi, dois dias após a contratação do argentino pelo clube parisiense.

"Bem-vindo a Paris, Léo", escreveu Mbappé nas redes sociais, em legenda a foto com os dois jogadores, sorridentes, nas instalações do clube gaulês.

Esta publicação surge num momento em que ainda não é certa a continuidade de Mbappé no PSG, uma vez que o atleta de 22 anos, com contrato por mais esta época, já terá assumindo, segundo os Media gauleses, a intenção de abandonar o clube rumo ao Real Madrid.